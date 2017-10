Una giovane di 26 anni muore schiacciata da un trattore

REGGIO EMILIA - Una donna di 26 anni, Linda Montruccoli, è morta in un incidente agricolo a Quattro Castella, nel Reggiano. Secondo quanto si apprende, poco prima di mezzogiorno la giovane sarebbe stata travolta dal trattore che stava guidando per operazioni di aratura in corrispondenza di un pendio, dopo essere stata sbalzata dal mezzo. E' intervenuto il 118 nell'azienda agricola di via Nino Bixio, in località Casa Valle, ma non è stato possibile rianimare la 26enne. Sul posto anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.