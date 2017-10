Cacciatore scomparso a Ravenna: i carabinieri lo hanno trovato morto. Un incidente?

RAVENNA - Un cacciatore ravennate di 52anni, che risultava scomparso da casa da un paio di giorni, è stato trovato morto nel primo pomeriggio in una zona conosciuta come Valle della Canna. Al momento sembra un incidente, legato a un proiettile partito dal suo fucile. A lanciare l'allarme, domenica mattina, era stata la compagna perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Le ricerche di carabinieri e vigili del Fuoco hanno quindi portato a individuare la vettura dell'uomo nei pressi della frazione di Sant'Alberto: il corpo è stato ritrovato ad alcuni chilometri di distanza, all'interno di un capanno da caccia assemblato con le canne.