Ragazzo agonizzante filmato in diretta su Facebook, la Procura vaglia ipotesi di reato

RIMINI - E' stato sentito dalla Polizia stradale di Rimini Andrea Speziali, il 29enne di Riccione che ha filmato, fotografato e subito postato su Facebook il corpo riverso sull'asfalto del 24enne Simone Ugolini, morto di un incidente in scooter, alle 4 di domenica mattina. Speziali, accompagnato al comando dal padre, ha raccontato di non essere stato il primo ad arrivare sul luogo dell'incidente, che i soccorsi erano già stati chiamati da un tassista e da altre persone prima di lui. In ogni caso, saranno le celle telefoniche e le registrazioni delle telefonate, oltre ai video di alcune telecamere in strada, a ricostruire quello che è accaduto immediatamente dopo lo schianto fatale.

L'indagine

Tutto il materiale telefonico, il video postato su Facebook, i fotogrammi delle telecamere di sicurezza e la testimonianza del tassista, raccolta dalla Polstrada saranno domani mattina a disposizione del procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli, che ha aperto un fascicolo d'indagine anche per pubblicazione di immagini oscene, per ora contro ignoti. La Procura, infatti, vuole accertare se quel video sul social network rientri nella fattispecie del reato di pubblicazione oscena, laddove per oscene si intendono immagini raccapriccianti e impressionanti. Il lavoro degli inquirenti sarà quindi quello di valutare se, in base all'articolo 528 del codice penale, alla legge sulla stampa e alle norme sulla diffamazione, l'aver pubblicato su Facebook le foto di un ragazzo agonizzante dopo un incidente stradale, sia di rilievo penale. Per l'ipotesi di omissione di soccorso, invece, gli investigatori confronteranno gli orari delle pubblicazione sul social network e la chiamata di emergenza al 118.

Non sarebbe stato i primo

Stando al video finito su Facebook, Speziali non è stato il primo ad arrivare, ma i dubbi degli investigatori restano. Intanto si attende il rientro dalla Finlandia, dove hanno trascorso un periodo di vacanza, i genitori di Ugolini, conosciuti a Riccione dove gestiscono il punto vendita 'Il mare nel cassetto'. Per i parenti ci sarà tempo nei prossimi giorni per capire se e come agire per vie legali nei confronti dell' autore del post acquisito dalla magistratura. Un «gesto gravissimo incomprensibile, inumano», ha definito l'episodio il sindaco di Riccione, Renata Tosi, che ha annunciato l' intenzione, in un'eventuale causa, di costituire il Comune parte civile.

Speziali, esperto d'arte e candidato alle ultime elezioni comunali, ha ricevuto diversi insulti sul web. «Mi sono messo a filmarlo e volevo fare una diretta, volevo condividere il mio dolore. Non cercavo lo scoop - ha detto ieri - ora ho capito di aver sbagliato e chiedo scusa a tutti». Raggiunto telefonicamente per una commento sulla vicenda, in mattinata, Speziali aveva rimandato ad un successivo contatto, a cui però non ha risposto.