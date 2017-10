Eventi a Bologna, 6 cose da fare mercoledì 25 ottobre

BOLOGNA – Una serata di grandi eventi culturali in città dall'inizio del Gender Bender Festival, ai concerti, passando per le visite in città; ecco i nostri consigli per godersi al meglio la serata.

Gender Bender Festival

Dal 25 Ottobre al 5 Novembre 2017 torna a Bologna Gender Bender, il festival internazionale legato alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale. Venti luoghi diversi ospiteranno più di 100 appuntamenti in 12 giorni: 26 proiezioni di film, 23 appuntamenti di danza, 17 attività laboratoriali, 11 conversazioni con artisti 7 party, 2 mostre e molto altro. Nella sezione danza, i virtuosismi inaspettati di «R.OSA» di Silvia Gribaudi, l’energia di «HEKLA» di Fabrizio Favale, il Balletto di Roma coi lavori di Giorgia Nardin, Chiara Frigo e Francesca Pennini, le atmosfere di «ANDANTE» di Igor&Moreno. Per il cinema, la serie in anteprima «195Lewis, A quite Passion» di Terence Lewis, biopic su Emily Dickinson con Cynthia Nixon (Miranda nella serie Sex and the City), il road movie «Jesus is dead» di Victor Villanueva e molto altro ancora. Il programma completo su www.genderbender.it.

Musica live

Al Macondo, alle 21.30, il live di Sam Paglia, un saluto al mitico sound dell'organo Hammond di Sam Paglia. Compositore, paroliere, organista Hammond, cantante, pianista e tastierista (specializzato quasi esclusivamente in tastiere vintage quali piano Fender Rhodes, Wurlitzer, Clavinet e Moog), disegnatore e scrittore. Nel 1996 fonda il Sam Paglia Trio, e come strumento sceglie l'organo Hammond. Oltre a suonare in tutt'Italia il Trio suona in festival e locali in Austria, Spagna, Croazia, Bosnia, Inghilterra, Svizzera. Dal 2005 Sam lavora come compositore per la casa editrice Flipper Music specializzata in sonorizzazioni televisive e cinematografiche.

Cantautori

Mercoledì 25 ottobre Alessandro Fiori in concerto a L’Altro Spazio (Via Nazario Sauro 24/f) per la rassegna «La Fabbrica live» rassegna di concerti itineranti per vari locali bolognesi, organizzata da La Fabbrica etichetta indipendente. Inizio live alle 22. Ingresso gratuito. Cantautore polistrumentista aretino, Alessandro Fiori è tra i fondatori di band come Mariposa, Amore, Craxi, Assodifiori, Stres e Betti Barsantini, ha collaborato con Tristan Honsinger, Marco Parente, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Enrico Gabrielli, Zen Circus, Danilo Gallo, Emanuele Maniscalco, Stephan Sieben, Dimartino, Zeno De Rossi, Sebastiano De Gennaro, Colapesce e molti altri. Ha all'attivo tre album da solista. Dal 2014 è attiva la sua etichetta indipendente Ibexhouse che include anche uno studio di registrazione (Studio Rudere) dove cura in prima persona la direzione artistica di lavori propri ed altrui. Il 4 novembre del 2016 è uscito per Woodworm / Ibexhouse il suo nuovo album: «Plancton». www.la-fabbrica.org.

Spettacolo

Al Bravo Cafè, dalle 22, La cantautrice Ivana Cecoli presenta il suo nuovo album intitolato «Io non so se tu lo sai», un album con un contesto cantautorale mutevole, in cui la musica spazia notevolmente verso il folk, verso il jazz e a tratti addirittura verso la musica classica. Colpisce per le qualità vocali di Ivana ma anche per le bellissime melodie presenti nelle tracce. Nove brani in cui affronta i grandi temi dell’esistenza, i suoi misteri e le sue meraviglie, ma anche tematiche sociali sempre nel suo stile un po’ surreale e al tempo stesso ironico. Ospite della serata, sarà Syusy Blady, che parlerà del suo nuovo libro, «Il paese dei violini», la storia di 3 donne legate dalla danza, dalla musica e non solo, sullo scenario della storia della Filuzzi. Ivana e Syusy concluderanno in duetto con un brano di protesta dalle ritmiche etnico-bolognesi: «In Fuggivia».

Bologna sotterranea

Saranno 18 le visite organizzate nei sotterranei del Canale di Reno alla scoperta degli angoli nascosti della città: la Bologna Underground. Accompagnati da Fabio Marchi, Segretario del Consorzio e dagli esperti dell'Associazione Amici delle vie d'acqua. Tra i segreti e i misteri delle acque bolognesi.Primi due appuntamenti mercoledì 25 ottobre alle 17 e alle 19.45. Ritrovo in Largo Caduti del Lavoro 5/A, Bologna (piazzetta che unisce via Marconi a via Azzo Gardino) presso Centrale idroelettrica del Cavaticcio. Per informazioni e prenotazioni: segreteria@amicidelleacque.org, 347 5140369 Massimo Brunelli, Bologna sotterranea, 389 5950213 Silvia Gianni.

Musica Classica

Sul palco del Teatro Comunale di Bologna, il direttore Darrell Ang in un concerto con musiche di Fauré, Ravel e Čajkovskij. Programma: Gabriel Fauré - Pelleas et Mélisande, suite, op.80, Maurice Ravel - Le Tombeau de Couperin, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Il lago dei cigni op.20, suite, (versione Kochanovsky).