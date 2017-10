Trovata cadavere la donna scomparsa da Zola Predosa

BOLOGNA - E' stato ritrovato ieri il corpo senza vita di Lea Ramini, 77enne di Zola Predosa (Bologna) che lo scorso primo maggio si era allontanata da casa senza fare più ritorno. Il fratello ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri e si era anche rivolto al programma televisivo Rai ‘Chi l'ha visto?’. A trovarlo, a ridosso di un cespuglio in campagna, è stato Tobia, il cane boxer del comandante della stazione Carabinieri di Zola che il militare stava 'allenando'. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione ed è stato poi riconosciuto dopo gli accertamenti della Sezione Investigazioni Scientifiche dell'Arma: nella borsa c'erano i documenti personali di Lea Ramini, varie carte e dieci euro in contanti.

Dai primi riscontri, la salma non presenterebbe segni riconducibili a lesioni violente, né sono state rinvenute tracce utili da far ritenere il coinvolgimento di terze persone. Il cadavere è stato recuperato e trasportato al Deposito Osservazione Salme di Bologna, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.