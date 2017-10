Il sarcofago egiziano al Museo Civico: il restauro aperto al pubblico

BOLOGNA – Un antico manufatto egizio a Bologna. L'ospite si chiama Unmontu, ed è una figura di alto rango dell'Egitto della 25/a dinastia (fra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo) e la sua dimora, un sarcofago in legno dalla vivace policromia, è nelle mani dei restauratori del Museo civico archeologico di Bologna, grazie alla 18/a edizione di 'Restituzioni', il programma biennale di restauri di opere pubbliche ideato e curato da Intesa-San Paolo.

Il prezioso manufatto è giunto a Bologna nel 1861, grazie a un lascito del pittore bolognese Pelagio Pelagi come parte di una collezione di reperti acquistati tra il 1824 e il 1845. Il cantiere del restauro sarà aperto al pubblico fino al mese di dicembre, e si potranno seguire in diretta le fasi di lavoro grazie a un box-laboratorio posizionato tra le teche della sezione egizia, con gli esiti dell'operazione che saranno presentati in una conferenza il 18 febbraio 2018. Il sarcofago sarà poi esposto alla Venaria Reale di Torino in una mostra organizzata da Intesa San Paolo dal 27 marzo al 16 settembre2018.