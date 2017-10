E' ufficialmente indagato Andrea Speziali per aver filmato e postato su FB la morte di un ragazzo

RIMINI - Andrea Speziali, il 29enne riccionese esperto d'arte, che ha filmato e postato su Facebook la morte di un 24enne, in un incidente stradale, alle 4:00 di domenica mattina, è indagato dalla Procura di Rimini per pubblicazione di immagini oscene e raccapriccianti.

Il procuratore capo, Paolo Giovagnoli, ha ricevuto ieri una prima relazione da parte della Polizia Stradale a proposito dell'incidente e del comportamento di Speziali. Dopo un primo fascicolo aperto contro ignoti, è stato ora iscritto il nome di Speziali come indagato per pubblicazioni oscene, raccapriccianti e impressionanti. Come riportano i quotidiani locali gli agenti della Polstrada avrebbero chiesto più volte a Speziali di smettere di riprendere col cellulare quello che stava accadendo, comprese le procedure di rianimazione. Speziali non è, invece, indagato per omissione di soccorso perché le registrazioni della sala operativa del 118 confermano che un'altra persona, un tassista che passava per quella via, aveva già chiamato i soccorsi.