L'azienda cesenate Righi Group acquisisce St Automation: si prevedono nuove assunzioni

BOLOGNA - Acquisizione da parte di RighiGroup - azienda cesenate attiva nel settore dell'automazione industriale - della modenese St Automation società che opera nel settore del controllo di processo per il mercato zootecnico, con clienti in oltre 20 Paesi nel mondo. Grazie all'operazione – si legge in una nota - il gruppo romagnolo, «prevede di assumere personale incrementando il proprio fatturato».

L'acquisizione, spiega Mauro Righi, amministratore delegato di Righi Group, «è stata intrapresa con l'obiettivo di creare sinergie tra le nostre società, con un approccio di 'businesscombination' originale, inserendo nel settore zootecnico, dei dosaggi e trasporti, alimentare quelle dinamiche di ricerca avanzata che da sempre ci caratterizzano». L'operazione appena conclusa consentirà al gruppo di crescere in nuovi mercati affiancando i prodotti ST Automation con nuove tecnologie.