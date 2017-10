SCARPERIA - Tornano da domani a domenica al Mugello le 'Finali Mondiali Ferrari'. In pista i concorrenti di tutti i campionati del Cavallino Rampante che si disputano in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. Momento clou sarà l'esibizione domenica pomeriggio delle vetture di F1guidate dall'ex pilota Giancarlo Fisichella insieme ai piloti GT Davide Rigon e Andrea Bertolini, che daranno vita a una mini simulazione di GPcon tanto di giri velocissimi, pit stop e sorpassi. Per l'occasione è atteso anche il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. Una volta assegnati i titoli continentali del Ferrari Challenge con le ultime gare stagionali, verrà assegnato, con una competizione singola alla quale parteciperà un numero record di vetture, il titolo di campione del mondo 2017. Già oggi i piloti sono in pista per effettuare una serie di test, utili soprattutto a chi proviene da altri Paesi, per conoscere il tracciato, poi da domani si comincerà a fare sul serio con le prime sessioni di prove libere.