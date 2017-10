Aveva una serra di marijuana in casa, arrestata

BOLOGNA - Una stanza, nel proprio appartamento, adibito a serra per la crescita di marijuana. A mettere in piedi la 'produzione', un'operatrice scolastica 32enne abitante a Viano, nel Reggiano, arrestata dai Carabinieri - e posta ai domiciliari - con l'accusa di coltivazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

I militari hanno individuato la 'piantagione' nella mattinata di ieri, nel corso di un controllo in un condominio della cittadina emiliana: appena entrati nell'atrio gli agenti dell'Arma hanno sentito un fortissimo odore di marjuana proveniente da un appartamento dello stabile, subito perquisito. In una stanza chiusa a chiave i Carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria serra con impianto di luci alogene e 16 piante dell'altezza di oltre mezzo metro, oltre a 22 grammi di marijuana essiccata e materiale per la coltivazione e per il confezionamento, costati l'arresto alla 32enne.