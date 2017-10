Uomo di 70 anni allontanato dalle nipotine per presunti abusi sessuali

RAVENNA - Un uomo di 70 anni residente nel Ravennate è stato allontanato dalle nipotine con provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna, Rossella Materia, inseguito alle indagini avviate dalla Polizia per presunti abusi sessuali subìti dalle piccole. L'inchiesta, coordinata dal Pm Cristina D'Aniello, era partita quando le due bimbe si erano confidate con il padre e la madre, raccontando loro di palpeggiamenti subiti dal nonno all'inizio della scorsa estate. A quel punto, in seguito alle verifiche della Squadra Mobile, la Procura ha ottenuto la misura cautelare: da lunedì scorso l'anziano non può comunicare o avvicinarsi in alcun modo alle bimbe.