A Bologna campagna sul cancro al seno

BOLOGNA - 'Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico': è il nome della campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Pfizer in collaborazione con la Fondazione Aiom-Associazione italiana di oncologia medica ed Europa Donna Italia. La campagna è arrivata oggi a Bologna, presentata nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio, mentre in Piazza Minghetti è stata inaugurata l'installazione 'La folla immobile' (allestita fino al 29), rappresentante trenta figure immobili su una piattaforma circolare che danno le spalle allo spettatore da qualunque punto le si guardi. Proprio questo è infatti il senso della campagna: dare voce alle donne colpite da questa forma di tumore per rompere il silenzio che circonda la patologia. Le 30.000 donne in Italia con un tumore metastatico (5.000 nuovi casi in Emilia-Romagna di tumore alla mammella ogni anno, e attualmente 3.000 donne convivono con una forma metastatica) ora non sono più sole.