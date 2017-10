Siccità, il Po a Pavia ormai al di sotto dei 3 metri

MILANO - La carenza di piogge e le alte temperature stanno mettendo a dura prova il Po: al Ponte della Becca, a Pavia, il livello del fiume è sceso di 3 metri sotto lo zero idrografico. Lo ha reso noto Coldiretti Lombardia, precisando che si tratta del dato peggiore negli ultimi 8 anni: nel 2010 il Po era a -1,85 metri, nel 2011 è sceso a -2,53, nel2012 è risalito a -2,44, quindi ha guadagnato ancora un po' di livello con -1,56 metri. Ma da allora non si è più ripreso: è tornato sotto i due metri nel 2014 (-2,42), nel 2015 (-2,11), nel 2016 (-2,68). Ora è a -3,07. «I cambiamenti climatici - spiega il presidente di Coldiretti Lombardia, Ettore Prandini - sono sotto gli occhi di tutti. A partire dalla carenza di piogge che a ottobre ha fatto registrare il 95% di precipitazioni in meno rispetto alla media storica». In Lombardia da mesi è razionata la distribuzione dell'acqua ai campi. Coldiretti regionale ha chiesto che venga studiata la mappa delle cave dismesse per valutare quelle più adatte, dal punto divista geologico, idrografico e ambientale, a stoccare riserve idriche da usare nei periodi di maggiore richiesta. «Anche organizzando solo il 10% di tutti i poli estrattivi dismessi si potrebbe avere una riserva di 90 milioni di metri cubi di acqua, una misura pari alla metà di tutto il Lago di Como». In Lombardia i siti non più in produzione sono circa di tremila.

«Il clima - spiega la Coldiretti regionale - sta diventando un elemento strategico dell'economia. In Italia i danni all'agricoltura per il clima impazzito ammontano a oltre 14 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. In Lombardia sono 240 mila le imprese che operano in settori che risentono dei cambiamenti climatici, tra edilizia, agricoltura, energia, turismo e assicurazioni. Rappresentano il 13% delle imprese a livello nazionale e il 17% degli addetti, con un fatturato di 114miliardi di euro all'anno.