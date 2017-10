Guccini ritorna all'Ostaria delle Dame. In uscita anche una grande raccolta

BOLOGNA - Francesco Guccini ritorna, oltre30 anni dopo, su un palco che lui stesso, con il padre domenicano Michele Casali, trasformò in uno dei luoghi mito della Bologna dei cantautori: l'Ostaria delle Dame. E non poteva esserci occasione migliore della presentazione di un progetto che proprio da questo antro nelle viscere della città prende il nome. La raccolta - in uscita il 3 novembre nella versione integrale da 6 CD e in una selezione da 2 - nasce dal ritrovamento dei nastri di tre concerti acustici inediti registrati lì nei primi anni '80. Un ritorno 'color nostalgia' - e non poteva essere altrimenti- su un palco in cui «per tante sere ci siamo trovati a dir delle sciocchezze. Quando sono sceso qui giù - ha detto Guccini - mi sono anche commosso. Perché mi sono ricordato di queste volte strane, questa enorme colonna che regge tutto. Mi sono ricordato le persone che c'erano, molte delle quali non ci sono più. Ricordo tanti ragazzi, ragazze bellissime come solo a vent'anni ci sono ragazze bellissime».