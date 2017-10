Si ribalta il trattore, muore un uomo

BOLOGNA - Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, nei pressi dall'abitato parmigiano di Tarsogno, nel comune di Tornolo, vicino al valico appenninico del Centocroci, che separa le province di Parma e La Spezia. Un 43enne di origini straniere ha perso la vita alla guida di un trattore che si è ribaltato in un campo e ha terminato la sua corsa in un canale alla base di un pendio particolarmente ripido. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino parmense, insieme a ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa di Bedonia e ai Carabinieri. Ad allertare i soccorsi - si legge in una nota – la moglie dell'uomo, non vedendo tornare il marito all'imbrunire. I soccorritori hanno trovato il mezzo agricolo ribaltato e il corpo dell'uomo, senza vita. La salma è stata trasportata in barella fino alla strada carrozzabile. Le squadre di soccorso hanno terminato l'intervento pochi minuti prima della mezzanotte.