Pronti gli Ambasciatori della Biodiversità: faranno da guida al Fico-Eataly World

BOLOGNA - Terminata la formazione dei cosiddetti 'Ambasciatori della Biodiversità', guide qualificate che condurranno i visitatori di Fico-Eataly World a conoscere esperimentare la biodiversità italiana nel Parco dell'agroalimentare che aprirà i battenti il prossimo 15 novembre a Bologna. Le guide, 46, sono state preparate alla luce di un accordo siglato lo scorso luglio tra Fico e Confcommercio Ascom Bologna. «Saremo impegnati a fianco di Fico per rafforzare sempre di più il rapporto sinergico con la città - dichiara Giancarlo Tonelli Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bologna - affinché i visitatori del Parco non partano senza aver apprezzato anche le eccellenze storiche ed artistiche di Bologna». In particolare, osserva Tiziana Primori, amministratore delegato del parco emiliano, «gli 'Ambasciatori della Biodiversità' saranno la voce di Fico per i visitatori di tutto il mondo, con competenze sulle filiere del cibo italiano e sulle bellezze di Bologna e dell'Italia».