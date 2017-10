Riprende il traffico dei treni nel Ravennate dopo il blocco per l'ordigno bellico

BOLOGNA - E' ripresa regolarmente, alle 11:00 di stamane, la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ravenna sospesa alle 3:15 della scorsa notte tra Castel Bolognese e Lugo, nel Ravennate, per il rinvenimento di un residuato bellico, in prossimità di Barbiano, durante i lavori programmati alla linea. Nel corso dello stop - spiega una nota delle Ferrovie - dieci treni regionali sono stati instradati via Faenza, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 15 minuti, due sono stati cancellati, quattro limitati nel percorso. E' stato anche attivato un servizio sostitutivo con bus fra Castel Bolognese e Lugo-Russi.