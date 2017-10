Il cane Arthur scova 8 kg di droga in una casa

RICCIONE - I carabinieri di Riccione hanno sequestrato 7,8 chili di hashish, 3 etti di marijuana, 3,45 grammi di Mdma e 11 francobolli di Lsd in una villetta di Coriano e hanno arrestato per possesso e spaccio di droga un 51enne originario di Torino. L'abitazione è stata perquisita dai militari - su mandato della Procura della Repubblica - con l'ausilio dell'unità cinofila di Pesaro: da tempo si sospettava che, nella casa, si svolgesse un traffico di stupefacenti. Grazie al fiuto del cane anti droga, Arthur, un Labrador nero di 7 anni, gli agenti dell'Arma hanno scoperto, nascosti in un pensile della cucina, i primi 400 grammi di hashish e 8.000 euro in contanti. Il resto della droga invece era stata nascosta dal torinese in un garage di pertinenza della villetta. In totale i Carabinieri hanno sequestrato, oltre alla droga, anche 13 mila euro in contanti. Il 51enne, arrestato in flagranza ieri, 10 anni fa era già finito in manette a Torino per reati simili.