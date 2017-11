Calerno, un negozio di frutta va a fuoco: incendio doloso?

REGGIO EMILIA - Un incendio è stato appiccato intorno alle 23 del 30 ottobre in un negozio di ortofrutta di Calerno, nel comune di Sant'Ilario d'Enza nel Reggiano. Qualcuno, intorno alle 23 di ieri, ha sfondato la vetrina della rivendita di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e ha dato fuoco al liquido infiammabile spruzzato all'interno. Il rapido intervento dei vigili del fuoco, allertati da dei residenti, ha evitato che i danni all'esercizio commerciale fossero ingenti. Sull'episodio indagano i carabinieri. La titolare dell'attività, una donna di 58 anni, non risulta avere avuto minacce in passato.