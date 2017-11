Ferrari, vendite da record negli ultimi tre mesi

BOLOGNA - La Ferrari in pole position per le vendite: chiude il terzo trimestre «con risultati da record» e si avvia a chiudere l'esercizio con un ebitda adjusted da 1 miliardo di euro. Nel periodo l'utile netto adjusted è in aumento del 24% a 141milioni e l'ebitda adjusted a 266 milioni, con un margine del 31,8% (30,4% al netto delle coperture valutarie). I ricavi netti sono cresciuti a 836 milioni, in aumento del 6,7% (+9,3% a cambi costanti), le consegne totali sono pari a 2.046 unità, in aumento di 68 unità (+3,4%). Riviste al rialzo le prospettive per il 2017: 8.400 consegne, incluse le supercar, ricavi netti pari a 3,4 miliardi (in aumento rispetto a oltre 3,3 miliardi), ebitda adjusted di 1 miliardo (in aumento rispetto a > 950 milioni), indebitamento industriale netto inferiore a 500 milioni (in calo rispetto a 500 milioni).