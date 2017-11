«Ti sciolgo nell'acido»: minaccia la ex, arrestato

RIMINI - Un 42enne della provincia di Bari è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Rimini per lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia. Continui messaggi, liti feroci, richieste di soldi fino, alla minaccia più atroce: «ti sciolgo nell'acido», corredata dall'invio sul cellulare del link della foto di Gessica Notaro, la riminese sfigurata dall'ex compagno. Segnali di squilibrio che il sostituto procuratore Davide Ercolani e gli agenti della squadra mobile di Rimini hanno preso molto seriamente tanto da mettere il 42enne negli ultimi tempi sotto una «dinamica vigilanza». Un controllo preventivo durato fino a oggi quando su ordine del Gip di Rimini, Vinicio Cantarini, il 42enne è stato arrestato e portato in carcere. L'uomo, che ha un passato di dipendenza, ha minacciato l'ex compagna, una ragazza con la quale ha avuto una figlia, la mamma e il nuovo compagno di questa. In un'escalation di rabbia, il barese non ha risparmiato neanche i propri familiari che vivono fuori Regione.