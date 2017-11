Cacciatori sparavano a specie protetta, denunciati

FERRARA - Hanno ucciso 21 esemplari di pispola, uccello simile all'allodola, fauna per cui la caccia è sempre vietata. Così due cacciatori di Vicenza sono stati denunciati perché sorpresi da una pattuglia della polizia provinciale in azione nel comune di Jolanda di Savoia, nel Ferrarese, all'interno di un'azienda faunistico-venatoria, istituto nel quale si pratica la gestione privata della caccia. Gli agenti, appostati con i binocoli, hanno notato un capanno di caccia al cui interno stavano i due uomini, che avevano di fronte delle gabbiette al cui interno c'erano delle allodole utilizzate come richiami vivi. Dopo averli osservati a lungo, appena smesso di cacciare, gli agenti sono intervenuti per il controllo, rinvenendo 21 esemplari già morti di pispola, nei cui confronti la caccia è sempre vietata. I due cacciatori di Vicenza sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di abbattimento in concorso di specie di fauna selvatica nei cui confronti la caccia non è consentita.