Eventi a Bologna, ecco cosa fare il 4 e il 5 novembre

BOLOGNA – Un weekend ricco di appuntamenti interessanti quello bolognese tra spettacoli a teatro, musica dal vivo e appuntamenti con i sapori del territorio. Ecco i nostri consigli per viverlo al meglio.

Silvio Orlando a Teatro

Al Teatro Duse fino al 5 novembre, dopo il grande successo de «La scuola», Silvio Orlando con il nuovo spettacolo «Lacci» ritorna alla scrittura di Domenico Starnone e penetra da un’altra porta le crepe e le fragilità del mondo in cui viviamo: la famiglia, dove cova ogni giorno la minaccia di crollo. Una tragedia contemporanea, quasi, mascherata da commedia. «Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie». Si apre infatti così, con parole definitive, la lettera che Vanda scrive al marito che se n’è andato di casa, lasciandola in preda a una tempesta di rabbia impotente e a domande che non trovano risposta. Lui se ne sta a Roma, innamorato della grazia lieve di una sconosciuta con cui i giorni sono sempre gioiosi, e lei a Napoli con i figli, a misurare l’estensione del silenzio e il crescere dell’estraneità. Domenico Starnone ci regala una storia emozionante e fortissima, il racconto magistrale di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti, quelli che ci sembrano insuperabili e quelli che ci fanno compagnia per una vita intera.

Concerti

Al Bravo Caffè, dalle 22.15, In concerto gli «Insolito – groove». Lisa Manara -voce, Francesco Battaglia - chitarra e voce, Luigi Rinaldi – sax, Davide Passarini – basso, Davide Fasulo – piano, Filippo Lambertucci – batteria. Gli «Insolito – groove» tornano con un repertorio che affianca grandi classici di artisti internazionali ed italiani (Otis Redding, Al Green, Stevie Wonder, Pino Daniele...) a brani di artisti della scena jazz/soul/r'n'b contemporanea (Roy Hargrove, D'Angelo, Jose James...); il tutto condito da una insolita quantità di groove. Con loro sul palco la cantante Lisa Manara, che, seppure ancora molto giovane, ha già saputo dare prova del proprio talento. Non è facile trovare una voce che metta insieme grinta, intonazione e una vigorosa interpretazione. Lisa Manara ci riesce con una disarmante facilità attraversando come poche il bel canzoniere soul-blues, padroneggiando le dinamiche e mostrando una sicurezza che di solito appartiene a chi ha già alle spalle molti anni di palco.

Gusto

Sabato 4 novembre inaugura la nuova edizione del Baccanale, l’annuale rassegna enogastronomica culturale che quest'anno ha come tema «Sotto Terra». Fino al 26 novembre incontri, eventi, degustazioni e soprattutto tantissime proposte enogastronomiche da assaporare, per un totale di 145 eventi. Il tema del Baccanale 2017 segna il ritorno ai cibi rustici: rape, cipolle, patate, alimenti che non mancano in nessuna cucina, ma si rivolge anche a cibi più raffinati come il tartufo, o «nuovi» come lo zenzero o il topinambur. Programma alla mano, sarà possibile scegliere tra mostre, scuole di cucina, incontri, convegni, laboratori, spettacoli, show cooking e, naturalmente, menù a tema in quarantacinque ristoranti del Circondario imolese.

Musica live

All'Estragon (Via Stalingrado, 83), sabato 4 novembre, dalle 22, il live di Gramatik + Dj Madkida cura di Studio's. Dopo il successo di «Epigram» il musicista e producer sloveno torna in Italia con il nuovo lavoro: l’Ep «Re:Coil Part I», in uscita a fine ottobre. Denis Jašarević aka Gramatik è tra i più importanti esponenti della musica elettronica contemporanei. Il suo stile è un mix di influenze che vanno dal dubstep all’elettronica, dal trip hop all’hip hop, fino al glitch. In apertura Dj Madkid, uno dei punti di riferimento della scena «black» italiana per quel che riguarda l’arte di fare musica coi giradischi.

I mercati Petroniani

I Piazza VII agosto, arrivano i mercati Petroniani, la mostra mercato che ospiterà bancarelle selezionate di bolognesi/italiani, e anche banchi di prodotti tipici locali, inoltre intratterremo i visitatori con cantastorie, animazioni e artigiani di Antichi Mestieri all'opera.

Teatro per ragazzi

Sabato 4 novembre, alle 16.30 e domenica 5 novembre, alle 10.30 Al Teatro Testoni Ragazzi lo spettacolo «Storia di un armadio». Questa è una storia di grandi e di piccoli. Ci sono i cuccioli e gli animali, i bambini e le mamme, gli armadi piccoli e gli armadi grandi ed è proprio da un armadio in continua trasformazione che nasce la storia. Partendo alla ricerca del «grande», dall’armadio compare un albero enorme dal quale escono fiori, uccelli, e poi una montagna piena di nuvole, di pioggia, di sole e di mucche che saltano da una cima all’altra. Un gioco di non-sense per raccontare con immagini e parole l’incontro di un uomo con il mondo che lo circonda: bambini, donne, ragazzi, animali, montagne, mari, cieli, oggetti, cose… Per raccontare come «il grande» e «il piccolo» non siano un valore, ma semplicemente uno stato.