Genitori travolti da un'auto mentre si celebrava la laurea della figlia

MODENA - Si è trasformata in un dramma la giornata di festa per la laurea della figlia alla quale una coppia di Rieti stava partecipando oggi pomeriggio a Modena. Uomo e donna, poco più che cinquantenni, sono stati infatti travolti da un'auto mentre attraversavano via Campi all'altezza del dipartimento universitario di Scienze della terra. L'impatto è stato violento. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara, a Modena, con traumi piuttosto seri.

I dettagli della vicenda

L'incidente è avvenuto intorno alle 16,30. L'uomo ha riportato un trauma cranico e presentava un forte ematoma al volto mentre la donna accusava dolore alla schiena. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'auto medica del118. Incolume ma sotto shock la ragazza al volante della Panda che ha investito i due. Ha riferito di non essersi accorta dei pedoni a causa del vetro appannato dalla pioggia battente. Per i rilievi è giunta in via Campi anche la polizia municipale di Modena.