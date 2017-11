Scuola: vince la raccolta firme, bocciato il posticipo dell'apertura

BOLOGNA - Il comitato 'Scuola e costituzione' che, con i genitori ha raccolto oltre 5 mila firme contro il posticipo dell'inizio della scuola ha vinto: anche per il prossimo anno scolastico, infatti, in Emilia-Romagna, le aule si apriranno, come previsto, il 17 settembre 2018. Lo ha deciso la Giunta regionale. Rimane infatti in vigore la delibera del 2012 che fissa la prima campanella il 15 settembre, facendola slittare al lunedì successivo, come nel caso dell'anno prossimo, nel caso la data cada di sabato o di domenica. L'ipotesi dello slittamento di una settimana era stata avanzata soprattutto per favorire le imprese turistiche. «Avvieremo prima di Natale un confronto sul tema più ampio dei tempi della scuola con tutte le componenti del mondo scolastico», ha detto l'assessore Patrizio Bianchi.