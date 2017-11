Allagamenti: oltre a incidenti e disagi, chiusa una scuola a Ravenna

RAVENNA - Intensi rovesci, che si stanno abbattendo dalla scorsa notte su Ravenna, hanno provocato molti allagamenti a macchia di leopardo su tutto il territorio. Diverse le strade parzialmente finite sott'acqua per via delle forti precipitazioni che hanno visto finora oltre 80 millimetri di acqua in poche ore. Allagamenti hanno interessato anche l'ospedale cittadino e l'istituto tecnico industriale Nullo Baldini i cui studenti sono stati rimandati a casa. Altri disagi, forse pure in questo caso influenzati dal maltempo, si sono avuti a causa dello scontro tra un'auto e un treno avvenuto poco prima delle 8:00 al passaggio a livello della Canale Molinetto, a ridosso del centro. Nessun ferito ma lunghe file e ripercussioni pure sul traffico ferroviario.