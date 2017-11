Eventi a Bologna, 6 cose da fare mercoledì 8 novembre

BOLOGNA – Tanta musica in questo mercoledì bolognese ma anche cinema e teatro. Ecco qualche consiglio per non perdere gli appuntamenti migliori.

Musica live

Al Bravo Caffè, alle 22, in concerto Binker Golding al sax, Moses Boyd, batteria. Si chiamano Binker Golding e Moses Boyd. Sassofono il primo, batteria il secondo. Per tutti semplicemente Binker & Moses. Negli ultimi due anni hanno fatto man bassa di premi e riconoscimenti: «Best Jazz Act» ai Mobo Awards del 2015, «UK Jazz Act of the Year» e «Breakthrough Act of the Year» ai Jazz FM Awards 2016 e «Jazz Newcomer of the Year» ai Parliamentary Jazz Awards. Niente male per un duo di musicisti appena trentenni, con un disco d’esordio alle spalle, «Dem Ones», e un crescente stuolo di ammiratori, in particolare in Inghilterra (loro patria) e in Europa. Un po’ meno in Italia, dove la curiosità per quello che non è già pre-digerito e a portata di mano è sempre un po’ scarsa. Il duo sta attirando anche l’interesse di molti ascoltatori giovani che magari fino a oggi hanno avuto con il jazz un rapporto superficiale (quando non assente) e che magari ignorano chi sia John Coltrane o Max Roach. Già accostati al fenomeno Kamasi Washington, Binker and Moses presenteranno al Bravo il secondo album «Journey to the Mountain of Forever».

Concerti

All'Off Bologna alle 19, «The Niro» eseguirà la colonna sonora di «Nowhere» composta da 18 brani (tutti cantati, tra cui brani del secondo album Best Wishes e 8 inediti) accompagnato dal violoncello di Mattia Boschi (Marta sui Tubi, Gnut, Marina Rei). I brani hanno funzione narrativa e danno voce ai personaggi. «Qualche anno fa ho scritto un film musicale, una sorta d’incrocio tra Tommy e Quadrophenia. La storia racconta la vita di Andy, giovane mod che ha la sfortuna di distruggere tutto ciò che tocca. Alcuni dei brani della colonna sonora finirono nell’album Best Wishes. Gli altri restarono inediti. Ho sempre coltivato l’idea di realizzare questo film, nel frattempo mi è venuta una gran voglia di eseguire dal vivo la colonna sonora completa di Nowhere, un caleidoscopio in cui si intrecciano le vite di wrestler, travestiti, assassini, alcolizzati, tra amore, odio, abbandono, solitudine e speranza. Welcome to Nowhere». Per informazioni: www.la-fabbrica.org.

Blues

Mercoledì 8 novembre secondo appuntamento musicale al MOUSTACHE. Ore 21:00 : "Strings O' Garden" Band bluegrass nata nel 2014, gli Strings O' Garden sono chitarra, banjo, dobro, mandolino, contrabbasso e voci che si uniscono in un repertorio che spazia dai canti traditional alle più recenti interpretazioni del genere: Bill Monroe, Flatt&Scruggs, Steeldrivers. Un' atmosfera acustica che non manca di riferimenti alla cultura southern, all'old time e al bluegrass più tradizionale. Vivamente sconsigliato perdersi questa serata! Filippo Veggetti: chitarra e voce Paolo Roberto Pianezza :dobro e voce Marco Mengoni :banjo, mandolino e voce Francesca Alinovi: contrabbasso e voce

Cinema

Al Cinema Teatro Bristol il film «Barbiana '65 - La lezione di Don Milani». A presentare il film saranno presenti in sala il regista Alessandro D'Alessandro e le produttrici. Dopo la proiezione del film, seguirà una conversazione. Il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista Angelo D'Alessandro nel dicembre del 1965 a Barbiana, protagonisti don Lorenzo Milani e i suoi allievi, mostra alcuni momenti e aspetti fondamentali della Scuola di Barbiana: la scrittura collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi più grandi che insegnano a quelli più piccoli. Ma c'è anche il lavoro manuale svolto dai ragazzi. Intorno a queste immagini del 1965 si sviluppa il racconto con le testimonianze di Adele Corradi, l'insegnante che ha vissuto l'esperienza di Barbiana con don Lorenzo, di Beniamino Deidda, ex Procuratore Generale di Firenze che dopo la morte di don Lorenzo ha continuato a insegnare ai ragazzi della scuola di Barbiana, e Don Luigi Ciotti.

Teatro

All'Arena del Sole in Sala Leo Bernardis, lo spettacolo «Emilia». Scritto e diretto da uno dei più talentuosi registi della scena teatrale argentina, Claudio Tolcachir, «Emilia» porta in scena una delle attrici più amate e apprezzate di sempre, Giulia Lazzarini, qui nel ruolo di una balia che dopo molti anni incontra per caso il bambino che aveva allevato che ora si è fatto uomo. Un incontro che provoca rigurgiti di un passato difficile da digerire. La storia trae ispirazione da un frammento autobiografico dello stesso autore e regista. «Emilia» è un testo che pone delle domande sull’asimmetria di certi rapporti d’amore. Un testo delicato e dolce, che sa anche essere duro e feroce. Per informazioni: bologna.emiliaromagnateatro.com.

Opera

Al Teatro Duse, alle 21, debutta la prima produzione operistica dell’orchestra under 35. Il capolavoro di Gaetano Donizetti prende vita in un mondo surreale in cui gli equilibri di comunità sono scossi dall’amore e dalla guerra. Con la regia di Ulduz Ashraf Gandomi, la sorprendente produzione collettiva Senzaspine, nata al Mercato Sonato di Bologna, apre la quarta stagione «Senzaspine@DUSE». Per informazioni e aggiornamenti: www.teatrodusebologna.it, www.senzaspine.com.