Maltempo, allerta per i temporali e per lo stato del mare

BOLOGNA - Allerta della Protezione Civile per criticità idrogeologica, temporali e stato del mare – dalla mezzanotte del 7 novembre alla mezzanotte dell'8 – sul territorio e sulle coste dell'Emilia-Romagna. In particolare, spiega una nota, si segnala un codice giallo per criticità idrogeologica sulla Romagna e sui bacini emiliani orientali; per temporali sulla pianura e sulla costa romagnola e sulla pianura emiliana orientale e costa ferrarese e, per lo stato del mare, sulla costa romagnola e ferrarese. «Durante la notte, tra martedì e mercoledì, e le prime ore del mattino - viene specificato - c'è una probabilità medio-alta di precipitazioni sotto forma di rovesci o temporali localmente anche forti lungo la fascia costiera e una probabilità minore nelle aree interne I fenomeni sono previsti in attenuazione dal pomeriggio». Quanto alle condizioni del mare, è previsto «molto mosso allargo con altezza dell'onda prevista fino a 2,5 metri in attenuazione nel corso della giornata».