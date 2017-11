Capodanno 2017-2018 su Canale 5 lo spettacolo dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno

EMILIA-ROMAGNA - Diventerà un evento anche multimediale la festa di fine anno che Canale 5 trasmetterà il 31 dicembre e che avrà come scenario l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Intitolata 'Capodanno in musica' e presentata da Federica Panicucci, andrà in diretta anche sulle radio Mediaset, Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio e sui social. «E' un Capodanno che guarda al futuro», ha detto il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ringraziando Gigi D'Alessio, il conduttore dei tre capodanni precedenti. Tra gli ospiti già confermati Francesco Gabbani, Annalisa, Enrico Ruggeri e Anna Tatangelo. «Sarà una festa musicale ma anche emozionale», ha promesso Federica Panicucci presentando l'appuntamento.