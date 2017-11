Torna il pranzo con 'Comic show', contro la neurofibromatosi

BOLOGNA - Torna il pranzo con 'comic show' organizzato dall'associazione 'Io ci sono' per la raccolta di fondi destinati alla ricerca per la lotta alla neurofibromatosi. L'appuntamento con 'I sogni son desideri' è domenica 26 novembre, alle 12:30, a Villa Cà Bianca di San Lazzaro (Bologna). Ospiti dell'evento saranno il Duo Idea, Mago Simon, Norberto Midani, Maurizio Grano, Cacioppo, Marco Dondarini e Davide Dal fiume. L'associazione, presieduta da Erminia 'Emy' Vacca, madre di una ragazza affetta da questa patologia, fa opera di sensibilizzazione «per rimuovere le barriere psico-affettive, l'esclusione e la solitudine che circondano le famiglie colpite da questa malattia invalidante (20.000 in Italia e più di 1,5 milioni in tutto il mondo)» e contribuisce a promuovere e sostenere la ricerca sulla neurofibromatosi, in particolare quella di tipo 2. Con il termine di neurofibromatosi si intendono almeno sette diverse malattie genetiche accomunate dalla presenza di tumori ritenuti benigni che si sviluppano a livello dei nervi.