Il grande pianista Krystian Zimerman esegue Bernstein a Parma, Modena e Bologna

BOLOGNA - La Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Grzegorz Nowak, con la partecipazione del pianista Krystian Zimerman debutterà il 10 novembre alle 20:30 all'Auditorium Paganini di Parma in un programma dedicato a musiche di Berlioz, Bernstein e Musorgskij. Il concerto sarà poi replicato al Teatro Comunale di Modena l'11 alle 21 e, per i 'Concerti di Musica Insieme', il 13 alle 20:30 all'Auditorium Manzoni di Bologna. Un programma di un certo interesse musicologico soprattutto per la presenza della Sinfonia N.2 per pianoforte e orchestra 'The Age of Anxiety' di Leonard Bernstein, sorta di prova generale per la tournée che il pianista polacco farà nel marzo del prossimo anno, in occasione del centenario della nascita del compositore/direttore, quando la eseguirà in alcune capitali europee assieme a Sir Simon Rattle e ai Berliner Philharmoniker.