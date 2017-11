Concluso lo sgombero del residence Galaxy a Bologna

BOLOGNA - Si è concluso in tarda mattinata, senza incidenti, lo sgombero delle ultime famiglie rimaste nel residence Galaxy, a Bologna, la struttura dove per un paio di anni hanno vissuto molte delle persone uscite nel 2015 dalla 'maxioccupazione' dell'ex Telecom di via Fioravanti. La struttura sta per tornare nella disponibilità di Inail, che ne è proprietaria: il Comune da giorni aveva avviato il trasferimento delle circa 70 famiglie che da allora ci abitavano. La maggior parte se ne era andata a fine ottobre, continuando il percorso di transizione con soluzioni offerte dall'Amministrazione. Una decina di famiglie, con diversi bambini, avevano rifiutato la soluzione temporanea proposta, l'ostello San Sisto, restando dentro al Galaxy fino a oggi, quando sono intervenutele forze dell'ordine - Polizia Municipale, agenti della Questura e Carabinieri - per allontanarli. Il collettivo Social Log, che assiste le famiglie, contesta la soluzione dell'ostello giudicandola inadeguata alle esigenze delle famiglie.