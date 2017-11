18enne si ustiona mentre accende il camino a bioetanolo. Ricoverata nel reparto rianimazione

MODENA - Una 18enne residente a Modena è ricoverata in gravissime condizioni al centro ustionati di Parma dopo un incidente avvenuto nella sua abitazione, in via Preti a Modena, ieri pomeriggio intorno alle 13 e 30. Stando a quanto emerge dagli accertamenti condotti dai vigili del fuoco direttamente all'interno della casa dove la 18enne vive, pare che la studentessa sia rimasta gravemente ustionata mentre stava accedendo un caminetto a bioetanolo. A dare l'allarme sono stati i genitori, che si sono subito accorti di quanto accaduto.

Ustionata anche la madre

Anche la mamma della ragazza, una 40enne, nel tentativo di soccorrere la figlia è stata investita dalla fiammata, riportando serie ustioni in particolare alle braccia. Sul posto sono accorsi oltre ai pompieri anche. La 18enne è stata poi trasferita al centro ustionati di Parma, dov'è ora ricoverata in rianimazione mentre la giovane madre è stata medicata al Policlinico. La ragazza ha riportato ustioni in diverse parti del corpo.