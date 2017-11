Perseguitava l'ex compagna: lo stalker non se la deve cavare con una multa

MODENA - No alla condotta riparatoria per il reato di stalking a fronte della proposta di pagamento di 5 mila euro da parte dell'imputato. È la decisione in tribunale a Modena del Gup Barbara Malvasi, condivisa anche dal Pm Claudia Natalini, in un procedimento col rito abbreviato a carico di un uomo residente a Maranello che ha perseguitato per diverso tempo l'ex compagna. Agli atti a suo carico ci sono 900 pagine di Sms e tra questi anche l'invio di due fotografie di bare, una grande per la donna (questo riferiva l'imputato), una più piccola perla figlia. L'avvocato dell'imputato ha fatto appello alla recentissima legge dell'estinzione del reato per condotta riparatoria, proponendo appunto 5 mila euro per far uscire pulito l'uomo. Il giudice ha respinto la proposta e alla fine dell'udienza lo stalker è stato condannato a otto mesi. Sull'episodio è intervenuto il procuratore capo, Lucia Musti: «Non si può pensare che con una manciata di spiccioli si possa ottenere l'impunità per un reato così grave».