La strada cede e il camion sprofonda nella voragine

BOLOGNA – Ironia della sorte, un mezzo dei vigili del fuoco intervenuto a Bologna per un allagamento, provocato probabilmente dal maltempo e dalla rottura di un tubo dell'acqua, è finito in parte dentro a una 'voragine' apertasi per il cedimento dell'asfalto. È successo in mattinata, traviale Berti Pichat e via Ranzani e per recuperare il camion, sprofondato con le ruote anteriori, è stato necessario l'utilizzo di una gru. Durante l'intervento si sono formate code con ripercussioni sul traffico cittadino.