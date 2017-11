La Diocesi di Bologna sul post di don Guidotti: «non è il pensiero della Chiesa»

BOLOGNA - Le parole di don Lorenzo Guidotti corrispondono «a opinioni sue personali, che non riflettono in alcun modo il pensiero e la valutazione della Chiesa, che condanna ogni tipo di violenza». Così l'arcidiocesi di Bologna, guidata da monsignor Matteo Zuppi, interviene sulle polemiche suscitate dal post del parroco. Nella stessa nota, viene riportata una dichiarazione di don Guidotti dove si scusa con la ragazza che ha denunciato lo stupro. Il parroco, infatti, spiega la curia, «riconosce di essersi espresso in maniera inappropriata e intende chiarire il suo pensiero». «Io, col mio intervento - scrive don Guidotti - ho sbagliato, i termini, i modi, le correzioni. Non posso perciò che chiedere scusa a lei e ai suoi genitori se le mie parole imprudenti possono aver aggiunto dolore, come invece accadrà leggendole».