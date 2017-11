Eventi a Bologna, ecco cosa fae l'11 e il 12 novembre

BOLOGNA – Un weekend in cui è impossibile annoiarsi quello bolognese. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti migliori.

Fabri Fibra a Bologna

Fabri Fibra sarà all'Estragon Club sabato 11 novembre e presenterà al pubblico il suo «Fenomeno», un disco anticipato in radio dall’omonimo singolo che ironizza sui tanti «fenomeni da baraccone» della nostra epoca. Info e biglietti: www.prontoticket.it/biglietti-concerti/fabri-fibra/.

Opera

Al Teatro Comunale, dal 12 novembre, in scena l'Aida, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un soggetto originale dell'archeologo francese Auguste Mariette. Produzione del Teatro Comunale di Bologna con il Macerata Opera Festival. Nell'ambito della stagione d'opera 2017 del Teatro Comunale.

Teatro

Al Teatro Dehon, l'11 novembre, lo spettacolo A letto dopo carosello. Come eravamo? Raffaella Carrà duettava con Topo Gigio, dalla Malesia arrivava Sandokan, non perdevamo mai l'appuntamento con l’Almanacco del giorno dopo o con Supergulp. Ma soprattutto, si andava sempre «A Letto Dopo Carosello». In scena con il Maestro Greggia, Michela Andreozzi ripercorre i personaggi più amati della televisione e della musica anni '70 in un viaggio a ritroso nel tempo intriso di tenerezza, comicità e racconti, e intervallato dal gioco interattivo dei jingle pubblicitari, in cui il pubblico viene chiamato a indovinare storici Caroselli e premiato con la mitica caramella Rossana. Sullo sfondo la vita reale di quegli anni intensi, così vicini e diversi, e le tragicomiche vicende di una bambina qualsiasi e della sua famiglia, la scuola, gli amici, le vacanze. Per informazioni: www.teatrodehon.it.

Mercato dell'antiquariato

Sabato 11 e domenica 12 novembre appuntamento in piazza per cercare il vostro regalo di Natale tra le bancarelle del tradizionale mercato di antiquariato di Bologna che si svolge di fronte la Basilica di S. Stefano e nelle vie adiacenti. Potrete scegliere tra oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e molto altro ancora.

Design

Il padiglione Esprit Nouveau riapre al pubblico a quarant’anni dalla sua costruzione, dopo un restauro completato in soli due mesi e finanziato da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Ricostruzione fedele in ogni dettaglio dell'edificio originale ideato da Le Corbusier e Pierre Jeanneret per l’Exposition International des Arts Décoratifs di Parigi del 1925, poi demolito, il padiglione Esprit Nouveau fu inaugurato il 6 ottobre 1977 nel parco antistante l'area fieristica di Bologna, (Piazza Costituzione 11). L’idea di ricostruirlo a Bologna fu degli architetti Giuliano e Glauco Gresleri e di José Oubrerie, con la direzione artistica e l’alta sorveglianza sulla costruzione affidate al pool di architetti e tecnici dalla Fondazione Le Corbusier di Parigi. Dall'11 novembre 2017 al 21 gennaio 2018, grazie a una convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituzione Bologna Musei, Esprit Nouveau apre gratuitamente al pubblico tutti i sabati e domeniche (escluso 24 e 31 dicembre) dalle 15 alle 18fino a esaurimento posti (max 50), con visite guidate alle 15 su prenotazione (tel. 051 6496611) a cura del Dipartimento educativo MAMbo.

Musica live

Sabato 11 novembre, Al Bravo Caffè, dalle 22.15, Emma Morton & The Graces. Il nuovo progetto di Emma Morton, singer-songwriter scozzese, residente da tempo in Italia. Ispirata dall'idea del viaggio, Emma ha scelto di esplorare le contaminazioni fra le culture musicali partendo dalle tradizioni della sua terra, la Scozia, e andando verso la musica afro-americana. Nel sound della band si trovano roots-rock, folk, soul e jazz. «Siamo in un viaggio sperimentale, esploriamo il passato e il presente, il vicino e il lontano, il mistico e il reale.» Il loro disco, «Bitten by the Devil», in uscita quest'anno, è stato scritto e arrangiato da Emma e dalla band e promette tante novità eccitanti. L'album vanta importanti collaborazioni: Gabriele Evangelista, Raphael Gualazzi, Matteo Buzzanca, Antonio Gramentieri e il Grammy Award Winner Gene Paul. La Morton si è fatta conoscere al grande pubblico grazie all'ottava edizione di X Factor, in cui la giuria ha potuto apprezzare le sue grandi qualità di cantante e interprete.

Musica elettronica

Il Vinile/le soundsfood, sabato 11 novembre dalle 20.30 presenta per la seconda volta dopo il grande successo dello scorso anno una serata dedicata alla musica groove funky e electroafro. Due grandissimi dj professionisti del mix a tempo mixeranno dischi in vinile. Dj Lellifunk raregroove e Dj Filo Mignatti (Electroafro) Stay Funky. Info: info@vinilesoundsfood.it, 0514125887.

Swing al Mercato Sonato

Sabato 11 novembre al Mercato Sonato, il secondo appuntamento della stagione con le serate live e tanta ottima musica by Bologna Swing Dancers. Ad allietare le nostre orecchie e a far muovere le nostre gambe saranno i Jude Lindy & His Hot Swing Propellers. Il cantante e showman irlandese Jude Lindy, insieme ai suoi Hot Swing Propellers - musicisti appassionati del jazz classico - vi porteranno con loro in un viaggio fatto di pure emozioni, frizzante e gioioso, attraverso la bella musica degli anni '20 e '30. Con un repertorio elaborato in gran parte da brani meno conosciuti dal pubblico, e con arrangiamenti scritti dagli stessi musicisti, la band ha lo scopo di portare una nuova conoscenza della musica degli anni formativi del jazz a tutti quanti, con un’energia coinvolgente, accogliente, e piena di gioia. Per informazioni: www.swingdancesociety.it

Cantautori

Al Semm music store, sabato 11 novembre dalle 20, una delle tappe dell’instore tour di «Colapesce» che presenterà dal vivo alcuni brani della sua ultima prova in studio, «Infedele». Già un successo clamoroso tra critica e pubblico, il disco segue l'esordio, «Un meraviglioso declino», che si è aggiudicato il Premio Tenco, e segue di quasi tre anni «Egomostro», con il quale l'artista siciliano si è definitivamente confermato una delle voci migliori della sua generazione (e non solo). Nell’attesa di partecipare al concerto del 18 gennaio 2018 all'Antoniano CinemaTeatro, l’'appuntamento è per sabato 11 novembre alle 20, quando la vetrina di Semm si illuminerà attorno ai meravigliosi brani di «Colapesce». Una musica per la quale davvero non basta nessuna definizione: dovete semplicemente scoprirla e innamorarvene insieme a noi. Prenotate le vostra copia di «Infedele» da far autografare la sera dell'evento. Per informazioni: covoclub.it.

Cinema

L'11 e 12 novembre al Cinema Teatro Orione, in proiezione, «Esodo». 2012. Anno del governo tecnico Monti. Francesca, 59enne, si ritrova improvvisamente nella condizione di esodata, e quindi senza alcun reddito. Anche con Mary, la nipote che vive con lei, la situazione precipita, proprio a causa del disprezzo che l’adolescente prova per la miseria in cui sono piombate. Non trovando alcuna soluzione, dopo aver bussato a numerose porte Francesca finisce a mendicare in Piazza della Repubblica a Roma. Le persone che attraversano quotidianamente la piazza rimangono colpite dalla sua immagine, così distinta e così lontana dallo stereotipo della mendicante. Francesca incarna la nuova povertà italiana. Tenendo la nipote all’oscuro di tutto, la donna riesce a superare l’imbarazzo dei primi giorni e a conoscere diverse persone incuriosite dalla sua condizione e frequentatori della piazza. Tra questi, il tedesco Peter, uno dei primi che riesce a strapparle un sorriso e con cui intraprende una tenera amicizia; un’irriverente zingara che cerca di cacciarla per difendere «la sua zona»; Cesare, un coatto dal fare misterioso ma affidabile, che tenta di infervorare l’animo della donna, aizzandola alla protesta. Le cose si complicano però, quando una giornalista le chiede di raccontarle la sua storia...

Domenica in musica

Al Bravo Caffè, domenica 12 novembre dalle 21, Becca Stevens, voce, chitarra e ukulele; Michelle Willis, keyboard e voce; Jordan Perlson, batteria e percussioni. Già voce degli Snarky Puppy, freschi vincitori di un Grammy, in «Family dinner» e collaboratrice di Josè James, David Crosby, Jacob Collier e Laura Mvula, nonchè membro della band Tillery con Gretchen Parlato e Rebecca Martin, la superba cantante e songwriter newyorkese Becca Stevens presenta in questo suo primo tour italiano il nuovo album «Regina», un lavoro sentimentale e delicatamente tessuto, un crossover musicale intimamente personale che si avvale di sonorità folk e indie-rock. Un viaggio e un invito a esplorare in diverse direzioni.

Rally d'autunno

Una giornata sull’Appennino Emiliano con le auto d’epoca. Partenza Bologna alle 9.30 e, passando fra incantevoli paesaggi autunnali, arrivo a Zocca dove si effettuerà l’ultima serie di prove di abilità (facoltative). Seguiranno pranzo e premiazioni nel vicino ristorante «Il Podetto». I concorrenti saranno divisi in tre categorie in base all’età dell’auto. A fine manifestazione, saranno premiati i primi tre concorrenti classificati per ogni categoria. Scuderia Nettuno auto storiche tel. 051392986, Iris Gardenghi 338 2541258, nettuno.autostoriche@virgilio.it, www.nettunoautostoriche.com.

Per i più piccoli

Al Teatro Testoni Ragazzi, l'11 e il 12 novembre, lo spettacolo «Avventure in frigorifero», Tutto nasce in una cucina normale, una cucina come tante. Una cucina con un frigorifero, un tavolo, una stufa, delle sedie. All’improvviso arriva un messaggio: è una richiesta d’aiuto! Qualcuno sta chiamando, sta chiedendo aiuto e non si può non ascoltare, bisogna partire per trovare la fonte di quel richiamo. È così che i mobili della cucina si trasformeranno, diventando mezzi di trasporto o luoghi lontani. Un gioco di trasformazioni e apparizioni improvvise per dare vita a un’avventura surreale in cui si incontreranno tanti animali, reali e fantastici, che aiuteranno nella ricerca fino a raggiungere proprio chi chiedeva aiuto. Sabato 11 novembre, alle 16.30. Domenica 12 novembre, alle 10.30, www.testoniragazzi.it.