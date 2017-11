Il caso del prete su FB e lo stupro della minorenne: ora vuole incontrarla

BOLOGNA - «Sarei felicissimo di potervelo comunicare di persona, di potervi incontrare, di potervelo spiegare, e tutto il resto, faccia a faccia, occhi negli occhi». Don Lorenzo Guidotti, il prete bolognese finito nelle polemiche nei giorni scorsi per un post su Facebook nel quale aveva accusato una ragazza minorenne vittima di violenza sessuale, ha risposto così, in un'intervista al programma televisivo 'Le Iene', all'appello lanciato ieri dalla madre della ragazzina.

«Non avete idea - ha detto don Guidotti - quanto dispiaccia aggiungere al vostro dolore, tutto il dolore che vi sarà arrivato da questo continuo riecheggiare delle mie parole tutte sbagliate. Mi dispiace, non so come dirvelo. E spero veramente di potervelo dire mano nella mano. Ho sbagliato completamente tutte le parole, il mio obiettivo era un altro. Sono un po' come un difensore che, invece che colpire la palla, ha colpito in pieno la caviglia».