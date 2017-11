Fermano un furgone e trovano oltre due tonnellate di marijuana e hashish

RAVENNA - Oltre due tonnellate di marijuana e hashish sono stati sequestrate dai carabinieri a Ravenna dentro un furgone. E' la conseguenza dei quattro tra fermi e arresti scattati venerdì dopo che, a Lido di Classe, sul litorale ravennate in zona Parco del Delta, verso le 8 due uomini su un'auto avevano forzato un posto di blocco dei carabinieri. I quattro avevano anche estratto una pistola dalla quale erano partiti due colpi. Nelle seguenti fasi della caccia all'uomo condotte anche con un elicottero dell'Arma, è stato ritrovato il furgone. Da una prima ricostruzione, sembra che l'auto che ha forzato il posto di blocco potesse essere dunque una sorta di staffetta per il furgone carico di stupefacente. Il maresciallo che ha ingaggiato la colluttazione, comandante della vicina stazione di Savio, era poi caduto in un canale assieme all'arma strappata a uno dei quattro. Per lui qualche bruciatura alla mano dovuta ai colpi ravvicinati.