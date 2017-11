Prorogata di 24 ore l'allerta meteo in Emilia-Romagna

BOLOGNA - Prorogata di 24 ore, dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, l'allerta meteo per le precipitazioni atmosferiche in regione. L'allerta - si legge in una nota - sarà in vigore dalla mezzanotte del 14 a quella del 15. Nel dettaglio, riporta ancora la nota, «permane il maltempo per le prime 12 ore della giornata di domani prevalentemente sul settore centro-orientale. Si prevedono generali precipitazioni deboli diffuse in pianura, moderate a carattere nevoso sui rilievi con quota neve intorno a 800 metri». Inoltre, viene sottolineato, «si prevedono accumuli di neve compresi tra 30 e 50 centimetri sulla montagna romagnola e inferiori a 30 centimetri sulla montagna emiliana centrale e orientale. Venti forti da nord-est sul settore costiero e sul crinale appenninico con raffiche a 62-74 km/h e localmente superiori. Il mare al largo sarà agitato con altezza dell'onda fino a 4 metri».