Amedeo Minghi porta al Duse di Bologna 50 anni di carriera

BOLOGNA - Cinquant'anni di carriera e l'uscita di un nuovo progetto discografico distribuito da Sony Music Italia: giovedì 16 novembre Amedeo Minghi propone al Teatro Duse di Bologna un concerto spettacolo, 'La bussola e il cuore', basato sulle canzoni contenute nel triplo CD e una scelta di ricerca del suo grande repertorio, come 'L'immenso', '1950', 'La vita mia', 'Vattene Amore', 'I ricordi del cuore'. Canzoni in cui la centralità del pianoforte e dell'artista saranno evidenziate dai musicisti, ballerini e video, un totale di 8 artisti sul palco. Minghi è anche nei negozi online e in libreria con 'Sì, Amo questa musica - il pubblico racconta', edito da Terre Sommerse.

L'opera, curata dal critico letterario Niccolò Carosi con il regista Michele Vitiello e il produttore musicale Enrico Petrelli, è un romanzo a tre voci in cui artista, pubblico e voce narrante raccontano ricordi e emozioni: storie legate a una musica che si tramanda da più generazioni, come testimoniano centinaia di lettere di cui si compone il libro.