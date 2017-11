Sesso in cambio di bei voti, condannato a 11 mesi il professore bolognese

TORINO - È stato condannato a 11 mesi di reclusione per tentata concussione e detenzione di materiale pedopornografico Luca Sgarbi, il professore associato di Diritto del Lavoro all'università di Torino. Il docente bolognese, difeso dagli avvocati Simona Grabbi e Mauro Ronco, era stato denunciato da una studentessa a cui aveva promesso una laurea a piena di voti in cambio di favori sessuali e foto hard. Il Pm è Gianfranco Colace. «È una pena mite, che riflette la scarsa gravità del fatto», ha commentato l'avvocato Simona Grabbi, che con il collega Mauro Ronco difende l'imputato. «La contestazione di possesso di materiale pedopornografico fa riferimento a quattro file, in download da Emule. Il resto del materiale, per cui il mio cliente è stato assolto, erano file cestinati». Rispetto alla denuncia della studentessa, Sgarbi ha precisato: «Ho chiesto di vedere foto hot che la ragazza aveva detto da avere sui siti d'incontri».