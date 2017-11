Al Sant'Orsola di Bologna arriva la musicoterapia in pediatria

BOLOGNA - Tornano dal 16 al 19 novembre a Bologna le 'Giornate di Tamino', appuntamento annuale organizzato dall'Associazione Mozart14 per dare visibilità alle attività di musicoterapia che si svolgono ogni settimana nei reparti pediatrici del Policlinico S. Orsola-Malpighi.

I primi due giorni saranno dedicati a 'Musica in Reparto', eventi musicali e concerti per i pazienti pediatrici di oncoematologia, chirurgia pediatrica, pediatria d'urgenza e neuropsichiatria infantile. Sabato 18, dalle 10:00 alle 18:00 a Palazzo Magnani, sede di Unicredit, Ezio Bosso – testimone internazionale di Mozart14 - aprirà per la prima volta a Bologna le porte del suo ideale studio di artista a musicisti e appassionati; lo stesso giorno Mozart14 e Music Space Italy presentano il convegno 'Il suono dei piccoli', per fare il punto sulle esperienze musicoterapiche in pediatria.

Infine domenica alle 16:00, al Museo internazionale e biblioteca della musica, spettacolo 'Back to Bach' con Luca Franzetti (violoncello) e l'attore Nicola Ciaffoni.