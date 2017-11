Morte di Denis Bergamini, la sorella: non si è suicidato ma soffocato da una sciarpa

BOLOGNA – Donato Bergamini detto Denis, il calciatore ferrarese che aveva iniziato la sua carriera calcistica indossando la maglia dell'Imola, era stato trovato senza vita nel 1989. Sarebbe morto soffocato, forse utilizzando una sciarpa di lana, e per mano di più persone. E' ciò che emergerebbe dalle analisi prodotte in base alla nuova perizia eseguita dai consulenti del gip del Tribunale di Castrovillari sulla salma. A dare la notizia del deposito della perizia è stata la sorella di Bergamini, Donata con un post su Facebook in cui sostiene anche che il fratello «è morto soffocato senza se e senza ma. Lo sapevo già – prosegue la sorella – attraverso i miei consulenti. Finalmente si riconosce la verità». La salma del calciatore ferrarese del Cosenza, morto a Roseto Capo Spulico e il cui decesso venne attribuito a un suicidio, è stata riesumata lo scorso luglio dopo la riapertura dell'inchiesta da parte del Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Attualmente sono formalmente indagati l'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e Raffaele Pisano, l'autista del camion che lo investì sulla statale ionica 106.