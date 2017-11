La Troupe di 'Striscia' aggredita, fermato un quarto uomo

BOLOGNA - Un altro componente della banda che martedì sera ha aggredito la troupe di 'Striscia la Notizia' nel parco della Montagnola di Bologna è stato individuato e fermato dai Carabinieri. È un gambiano di 29 anni, sottoposto a fermo per rapina in concorso. L'uomo risulta incensurato e disoccupato, attualmente domiciliato in una Cooperativa sociale onlus nel bolognese. I militari lo hanno rintracciato ieri sera all'interno del parco della Montagnola. Si tratta del quarto componente della banda individuato dai Carabinieri.

Gli altri componenti la banda

Uno degli altri componenti della banda è un marocchino di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e per droga, anche lui è ritenuto responsabile di rapina in concorso. I militari lo hanno rintracciato l'altra sera nello stesso parco e a pochi metri dal punto dove è avvenuta l'aggressione. Il giovane è stato sottoposto a un fermo di indiziato di delitto e rinchiuso in carcere. Sarebbe stato riconosciuto anche grazie all'analisi del filmato del servizio di 'Striscia' e dall'abbigliamento che indossava, a quanto pare lo stesso che aveva martedì sera. Ieri, gli stessi Carabinieri avevano denunciato due gambiani di 17 e 20 anni, accusati di avere preso parte all'aggressione ma non materialmente alla rapina.