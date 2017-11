Voleva sistemare il tetto, cade e muore

REGGIO EMILIA - Un agricoltore di 77 anni, A.D., è morto dopo essere caduto dal tetto di un deposito per macchinari e attrezzi ad Arceto di Scandiano, nel Reggiano. L'infortunio mortale si è verificato intorno alle 10:30 in un'azienda agricola in via dell'Eremita. L'uomo stava lavorando alla sostituzione della copertura quando, per cause da accertare, è precipitato al suolo. Il 77enne è deceduto poco dopo. A dare l'allarme dopo la caduta è stato un dipendente dell'azienda agricola. Sono intervenuti il 118, i carabinieri, la Medicina del Lavoro e i vigili del fuoco.