Un prete su Fb: «ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?»

BOLOGNA - A pochi giorni dalle critiche e dalle polemiche sollevate dalle parole scritte sulla sua pagina Facebook da un parroco bolognese, don Lorenzo Guidotti, riguardo la violenza subita da una 17enne dopo una serata alcolica per la quale aveva detto di non provare pietà, tocca a un altro sacerdote bolognese, e ancora su Facebook, finire al centro dell'attenzione: sul social network - come riporta "il Resto del Carlino", don Francesco Pieri, riguardo il tema dell'aborto, ha postato la frase: «ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?».

Pieri, docente alla Facoltà teologica dell'Emilia-Romagna ha replicato al telefono, alle sollecitazioni di chiarimenti del quotidiano, con un «no comment» tuttavia su Facebook, rispondendo ai commenti ha sottolineato che «moralmente non c'è differenza» tra Bonino e il capo di Cosa Nostra e ha aggiunto, rispondendo a un utente che scrive, «sicuramente la Bonino», «il che non rende certo migliore Riina, ma dice qualcosa sulle nostre ipocrisie diffuse».