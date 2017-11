Bonino sulle dichiarazioni di don Pieri: insulta metà degli italiani

ROMA - «La prima osservazione è che questa affermazione di don Pieri non ha avuto nessuna reazione né dai giornalisti né dai direttori, come se fosse normale. È chiaro che normalmente gli insulti qualificano chi li fa e non chi li riceve: lui ha usato il mio nome per insultare tutto il parlamento che ha votato la legge nel '78, i milioni di elettoriche hanno votato al referendum dell'81 e le centinaia di migliaia di donne che hanno subito questo trauma clandestinamente. Bingo: con una sola frase è riuscito a insultare più della metà del Paese». Lo afferma Emma Bonino, a Circo Massimo, su Radio Capital.