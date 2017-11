Eventi a Bologna, ecco cosa fare mercoledì 22 novembre

BOLOGNA – Musica dal mondo, concerti di emergenti, party e tanto altro. Ecco qualche consiglio sugli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire in città

Musica a teatro

Al Teatro Duse il concerto di Ara Malikian, famoso violinista libanese che vive in Spagna. Ha suonato nelle migliori sedi del mondo e in qualità di violino solista ha suonato con prestigiose orchestre e direttori quali Mariss Jansson, Peter Maag, Jesús López Cobos, Vladimir Spivakov. È un interprete che trova legami tra musica classica e popolare. Ha anche composto colonne sonore per Pedro Almodovar. Per informazioni: www.teatrodusebologna.it.

Cantautori

Al«Off, dalle 20, il live di Giorgio Manucci. Musicista, cantante e compositore livornese, ha all’attivo 5 album, incisi con The Walrus, Mandrake, e Sinfonico Honolulu e numerose tournee a giro per lo stivale, in Germania, Francia e Svizzera. Il 3 Novembre è uscito il primo disco solista di «Acquario», prodotto da Ale Bavo (Mina, Subsonica, Virginiana Miller, Velvet). In apertura al live di Gio Mannucci, il giovane artista F.A.R.

Musica live

Al Bravo Caffè, alle 22, Marta High. Una delle voci più potenti dell'epoca d'oro del soul e del funk! Il leggendario James Brown l'ha definita «La regina del Soul» e l'ha voluta al suo fianco. Per quasi un trentennio la High è stata la leader delle cantanti che lo hanno accompagnato sul palco e in studio di registrazione. Martha High inizia da giovanissima ad esprimere tutto il suo talento naturale con la band «The Jewels» con cui registra la famosa hit «Opportunity» che cattura l'attenzione di Mr. James Brown che, nel 1964 porta il gruppo in tournèe. Nel 1967 arriva l'album di debutto con Brown, «The James Brown Show», cui seguono numerose registrazioni fino allo scioglimento della band. Martha High, continua a cantare con Brown per altri trent'anni, avendo l'opportunità di condividere il palco con alcuni dei più grandi artisti tra cui Little Richards, Jerry Lee Lewis, The Temptations, Aretha Franklin, George Clinton, B.B. King, Mary J. Blige, Stevie Wonder, Police e tanti altri. La Funky Diva ha un curriculum lungo due volte il giro del mondo e appare in numerosi capolavori funk. Dal 1995 collabora con Maceo Parker.

Party

Quando il mercurio sale, la febbre aumenta, ma stavolta non è quella del sabato sera bensì del mercoledì. Il nuovo party di Vanilia & Comics e Studio 54 prova a dare un senso a uno di quei giorni in cui è raro riuscire a far festa con quello che dovrebbe diventare un appuntamento fisso dedicato ai ritmi black e al calore dell’house. Un party alla vecchia con alcuni dei maggiori esperti e appassionati di questi suoni in città. L’opening è affidato alla creme de la creme locale: Godblesscomputers, Katzuma, Lugi, Madkid, Fonzie, Trix, Frank Siciliano. Con questi magnifici sette sarà difficile non ammalarsi.