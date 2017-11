Eventi a Bologna, 6 cose da fare giovedì 23 novembre

BOLOGNA – I momenti di grande magia a teatro, la musica in tutte le sue sfaccettature, gli eventi dedicati alla cultura. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio la vostra serata.

Balletto

Al Teatro Celebrazioni il Balletto di San Pietroburgo presenta «Lo Schiaccianoci», uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. «Lo Schiaccianoci», continua ad ammaliare i bambini e ad incantare i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie: le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo immergeranno gli spettatori nella celebre fiaba di Hoffmann. Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it.

Teatro

Al Teatro Alemanni, alle 21, lo spettacolo «Mi manca l'11». La donna, si sa, sogna sempre di incontrare l’amore; e in questa ricerca, a volte ansiosa e frenetica, si iscrive a corsi di ballo latino-americani, a sfibranti training di palestre alla moda, a trekking di quarto grado ed altro ancora. E se, come Paquita, la protagonista della piece «Mi manca l'11» , è una tenera impiegata ministeriale annoiata e avida bevitrice di «caffettini», va a giocare a tombola e lì trova un’improbabile liaison amorosa, ma...

Cantautori

Nuovo appuntamento al Macondo con Guido Maria Grillo. Inizio live alle 22. Nato a Salerno, laureato in Filosofia con una tesi su Fabrizio De Andrè, Guido Maria Grillo ha aperto concerti di Rufus Wainwright, Avion Travel, Marlene Kuntz, Musica Nuda, Paolo Jannacci, Niccolò Fabi, Levante ed altri. Tra il 2013 e il 2016, in tour con Paolo Benvegnù, Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Giancarlo Onorato. Vincitore di concorsi nazionali, selezionato per le audizioni finali nelle edizioni 2013, 2014 , 2015 e 2016 del Festival di Sanremo per la categoria giovani, Premio Bruno Lauzi 2017, dal 2009 ad oggi ha pubblicato 2 album, un Ep ed un singolo (Startup/Warner Music).

Musica live

Al Cortile Cafè dalle 22 il concerto dei «Blindur». Un duo nato nella primavera del 2014 da Massimo De Vita, cantautore, polistrumentista e produttore, e Michelangelo Bencivenga, polistrumentista. Il sound del duo si ispira alle atmosfere del folk e del post rock, con un piede a Dublino e l'altro a Reykjavík. L'amore per il Nord Europa permea tutto il lavoro della band, a partire dalla scelta del nome, una parola islandese. Per i testi il riferimento è sicuramente da rintracciare nella tradizione e la poetica del cantautorato italiano, con un occhio più attento a quello moderno. Nonostante siano solo 2 i musicisti in scena, il suono è ricco e articolato e l'ampio set up (chitarre acustiche ed elettriche; banjo; glockenspiel; effettistica ed elettronica minimale; cassa, rullante e tamburello, il tutto rigorosamente a pedale) contribuisce a dare la sensazione di stare ascoltando una band composta da più elementi. Il trucco è semplicemente godersi il tutto ad occhi chiusi.

Concerti

Al Bravo Caffè dalle 22, in concerto Rosalia De Souza. La cantante brasiliana, ma italiana d'adozione, Rosalia de Souza è quasi pronta con il nuovo disco. Il Bravo ospiterà, a nove anni dall'ultimo «D'improvviso», l'unica anteprima nazionale del suo nuovo lavoro discografico. Con lei sul palco un quartetto d'eccezione. Rosalia de Souza è sicuramente la cantante brasiliana più amata in Italia. Al nostro paese è legato il suo successo. Negli anni '90, dopo essersi fatta apprezzare nei migliori live club della capitale, conosce il DJ e produttore Nicola Conte che la coinvolge nel progetto Fez (vera e propri fucina di artisti cresciuta a Bari in quegli anni) e le produce il primo album «Garota moderna». E' un grande successo a cui seguono tour europei e il secondo album, «Brasil Precisa Balancar» prodotto dalla Schema Records, registrato interamente a Rio De Janeiro. E' del 2009, come scritto, il suo ultimo lavoro «D'improvviso», sempre per la Schema.

Per i più piccoli

In occasione di BilBOlBul, la Biblioteca del MAMbo ospita una mostra per bambini e adulti tutta incentrata sul libro a fumetti per l’infanzia «I gioielli di Elsa» di Sarah Mazzetti (Canicola, 2017). Il libro racconta la scalata al successo della piccola Elsa, l’improvviso crollo della sua carriera e un viaggio simbolico attraverso il bosco che le permette di riscoprire se stessa e tornare bambina. L’autrice sceglie di raccontare con una sapiente bicromia di verde e rosso; le tavole sono straordinari giochi di composizione mentre il segno è morbido ed elegante. In mostra,oltre alle tavole originali, una sezione dedicata a materiali inediti che fanno luce sulla fase preparatoria, insieme a un’opera che Sarah realizzerà site specific. Per informazioni: www.bilbolbul.net.